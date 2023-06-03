Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır kimdir? Fatih Mehmet Kacır kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

Disiplinler arası araştırmalar ve proje yönetimi eğitimlerine öncülük etti. Üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı.