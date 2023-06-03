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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır kimdir? Fatih Mehmet Kacır kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün mazbatasını aldı ve göreve başladı. Öte yandan yeni dönemde yer alacak bakanlar tek tek açıklandı. Yeni dönemde görev yapacak bakanların hayatları ve yaptıkları görevler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mehmet Fatih Kacır kimdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır kimdir?

    Bugün mazbatasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'den alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki, Mehmet Fatih Kacır kimdir?

    MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?

    Mehmet Fatih Kacır, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12.si oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında Onur Derecesiyle mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı.

    Disiplinler arası araştırmalar ve proje yönetimi eğitimlerine öncülük etti. Üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı.

    Kacır, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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    Haberler Haberler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır kimdir? Fatih Mehmet Kacır kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?
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