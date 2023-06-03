Bugün mazbatasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'den alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Yaşar Güler kaç yaşında ve nereli? İşte özgeçmişi
MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER KİMDİR?
Orgeneral Yaşar Güler, 1954 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.
Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.
Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.
Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Yaşar GÜLER Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır.
Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.