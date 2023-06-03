Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin kaç yaşında, nereli?

Bugün mazbatasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'den alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki,Yusuf Tekin kimdir? İşte detaylar...
MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN KİMDİR?
1970 Erzurum Tortum doğumlu olan Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüdür. İlköğrenimi ve orta öğrenimi Rize'de tamamlamıştır.
1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Siyaset ve sosyal bilimler alanında lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamış, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olmuştur.