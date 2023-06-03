Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin kaç yaşında, nereli?

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmış, Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atanmış, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır.