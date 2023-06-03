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    • 03.06.2023 22:08
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    • 03.06.2023 22:39
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında ve nereli?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün mazbatasını aldı ve göreve başladı. Öte yandan yeni dönemde yer alacak bakanlar tek tek açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgili bilgiler ve hayatına dair detaylar son günlerde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi Mahinur Özdemir Göktaş hakkında bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylı bilgi!

    Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Mahinur Özdemir Göktaş hayatı hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Mahinur Özdemir Göktaş kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar!

    MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

    Mahinur Özdemir 7 Kasım 1982'de doğdu. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

    Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

    12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

    Evli ve 2 çocuk annesidir.

    Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.
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    Haberler Haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında ve nereli?
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