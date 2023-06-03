LGS sınavıyla ilgili bilgiler son günlerde merak konusu oldu. Bu bilgiler öğrencilerin ve velilerin sınav sürecini anlamalarına ve ona göre hazırlık yapmalarına yardımcı oluyor. Peki, LGS kaç puanla hangi liseye gidilir? LGS 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir? İşte o soruların yanıtı!
LGS KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR SORUSU 2022 PUANLARINI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?
2018 yılında TEOG yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.
OKUL PUANI HESAPLAMA
Orta öğretim mezuniyet puanı 100 puan üzerinden hesaplanır, 5 ile çarpılarak elde edilir. Örnek vermek gerekirse mezuniyet notu 80 olan öğrencinin orta öğretim başarı puanı (OBP) 400, mezuniyet notu 50 olan öğrencinin ise OBP'si 250 olur.
LGS PUANI HESAPLAMA
Merkezi Sınava katılan olan öğrencilerin puanı, şu şekilde hesaplanır;
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.