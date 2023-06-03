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    Kasımpaşa Beşiktaş maç sonucu: 2-5 (ÖZET)

    Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

    takvim.com.tr
    Kasımpaşa Beşiktaş maç sonucu: 2-5 ÖZET

    Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar rakibini 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

    Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

    Karşılaşmada gol perdesini Beşiktaş'ta 20. dakikada Gedson Fernandes açtı.

    Ardından 30. dakikada sahneye Cenk Tosun çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti.

    Mücadele bu gollerle beraber ilk yarıda 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

    İkinci yarıda dakikalar 49'u gösterdiğinde bu sefer Aboubakar sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydeden isim oldu.

    62. dakikada ise Kasımpaşa'dan Aytaç Kara takımının tek golünü kaydetti.

    Mücadelenin 78. dakikasında Tayfur Bingöl Beşiktaş'ın 4. golünü atmayı başardı.

    86. dakikada bu kez sahneye ev sahibi takımdan Ryan Donk çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti.

    Mücadelenin son golünü ise Beşiktaş'ta 90+13. dakikada penaltıdan Atiba kaydetti.

    Bu gollerin ardından maç 5-2'lik skorla Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşma sonrası Beşiktaş 77 puanla Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer aldı.

    Kasımpaşa ise 43 puanla 10. sırada bulunuyor.
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