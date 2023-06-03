Kasımpaşa Beşiktaş maç sonucu: 2-5 (ÖZET)

Mücadele bu gollerle beraber ilk yarıda 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 49'u gösterdiğinde bu sefer Aboubakar sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydeden isim oldu.

62. dakikada ise Kasımpaşa'dan Aytaç Kara takımının tek golünü kaydetti.

Mücadelenin 78. dakikasında Tayfur Bingöl Beşiktaş'ın 4. golünü atmayı başardı.

86. dakikada bu kez sahneye ev sahibi takımdan Ryan Donk çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti.