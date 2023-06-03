FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Deprem riski sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. 6 Şubat Pazartesi meydana gelen 7.7 ve 7.6 iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme geldi. Deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman'da da etkili olunca, bilanço da o kadar ağır oldu. Deprem görüntüleri paniğe neden olurken vatandaşlar "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye deprem riski ve fay hattı haritası...