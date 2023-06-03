İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Bu kapsamda Ali Yerlikaya ile ilgili bilgiler ve hayatına dair detaylar son günlerde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi Ali Yerlikaya hakkında bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Ali Yerlikaya kimdir? İşte detaylı bilgi!