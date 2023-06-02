Şentop, "Bu dönem boyunca birlikte çalıştığım milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. TBMM Gazi Meclis'tir. Bu dönemi biraz daha ayrıcalıklı kılan 100. Yıl dönümü olmasıydı. TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını ifade etmek isterim. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu görevi Büyük siyaset adamı Devlet Bahçeli'ye devrediyorum, hayırlı olsun. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak." dedi.

Görevi devralan Devlet Bahçeli ise "Çok başarılı bir süreçten sonra emaneti yasal çerçevede almaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek.