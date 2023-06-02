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    • 02.06.2023 07:21
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    • 02.06.2023 14:53
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    TBMM'de yeni dönem başladı! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek! | CANLI

    Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Yeni dönem milletvekillerinin yeminleriyle başladı. Geçici Başkan sıfatıyla Devlet Bahçeli ilk yemini eden milletvekili oldu. Töreni izlemek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis locasında yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yemin töreni yarın gerçekleştirilecek. Yemin töreninin ardından akşam saatlerinde Erdoğan'ın yeni kabinenin üyelerini açıklaması bekleniyor.

    takvim.com.tr

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    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreniyle başladı.

    TBMM'de 28'inci yasama dönemi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan görevi devralan TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Bahçeli çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin ediyor. Geçici Başkan sıfatıyla Devlet Bahçeli ilk yemini eden milletvekili oldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN MECLİS'TE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi.

    Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.

    Başkan Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti.

        Şeref Holü'nde Erdoğan'ı eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme gitti.

        Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

        ŞENTOP GÖREVİ BAHÇELİ'YE DEVRETTİ
        Resmi karşılamadan önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığını geçici olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye devretti.

            Şentop, "Bu dönem boyunca birlikte çalıştığım milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. TBMM Gazi Meclis'tir. Bu dönemi biraz daha ayrıcalıklı kılan 100. Yıl dönümü olmasıydı. TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını ifade etmek isterim. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu görevi Büyük siyaset adamı Devlet Bahçeli'ye devrediyorum, hayırlı olsun. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak." dedi.

            Görevi devralan Devlet Bahçeli ise "Çok başarılı bir süreçten sonra emaneti yasal çerçevede almaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

            BAHÇELİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK
            Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek.

            YEMİN TÖRENİ 10 SAAT SÜRECEK
            Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri tek tek kürsüye gelip Anayasa'da yer alan metni okuyarak yemin edecek. Yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.

            ERDOĞAN LOCADAN TAKİP EDECEK
            Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanlığı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek.

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da milletvekili yemin törenini locadan takip etmesi beklenirken; Cumhurbaşkanı yemini ise yarın gerçekleştirilecek.

                YARIN YEMİN EDECEK
                TBMM yarın saat 15.00'te Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yeniden toplanacak. Bahçeli önce Erdoğan'a YSK'dan gelen mazbatayı verecek. Ardından Erdoğan kürsüde yemin ederek 5 yıllık yeni dönemi başlatmış olacak.

                YENİ KABİNE AÇIKLANACAK
                Erdoğan daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama törenine katılacak. Törene sanat, spor ve medya dünyasından isimler de davet edildi.

                    YENİ KABİNE AÇIKLANIYOR
                    Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de göreve başlama töreni dolayısıyla Türkiye'ye gelen yabancı devlet başkanları veya temsilcilerine Çankaya Köşkü'nde yemek verecek. Yemeğin ardından yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.

                    Bakanlık görevine getirilen isimlerin de Anayasa gereği yemin etmesi gerekiyor. Bakanların önümüzdeki hafta yemin etmesi bekleniyor.

                    TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
                    Milletvekillerinin yemin etmesiyle birlikte TBMM Başkanlık seçimi süreci de başlayacak. Bugünden itibaren 5 günlük süre içinde partiler başkan adaylarını TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

                        Daha sonraki 5 gün içinde de başkanlık seçimi yapılacak. Ayrıca TBMM ihtisas komisyonu üyeliklerinin dağılımı, ardından da hızlı bir şekilde komisyon başkanı seçimleri yapılacak.

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                        Haberler Haberler TBMM'de yeni dönem başladı! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek! | CANLI
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