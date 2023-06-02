Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreniyle başladı.
TBMM'de 28'inci yasama dönemi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan görevi devralan TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Bahçeli çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin ediyor. Geçici Başkan sıfatıyla Devlet Bahçeli ilk yemini eden milletvekili oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN MECLİS'TE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi.
Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti.