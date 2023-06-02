Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 02.06.2023 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2023 08:52
    ABONE OL

    Meclis yemin töreni ne zaman, saat kaçta 2023? TBMM açıldı mı? 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni bugün mü? MECLİS TV CANLI!

    Meclis yemin töreni hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Meclis Genel Kurulu'nun 28'inci dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak. Peki, Meclis yemin töreni ne zaman, saat kaçta? TBMM açıldı mı? 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni bugün mü? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Meclis yemin töreni ne zaman, saat kaçta?

    28. Dönem milletvekilleri Meclis'te yemin edip görevlerine başlayacaklar. Peki, Meclis yemin töreni ne zaman, saat kaçta 2023? TBMM açıldı mı? 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni bugün mü? İşte detaylar...

    MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milletvekilleri, 2 Haziran Cuma günü 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin etmesiyle birlikte meclis açılacak.

    GENEL KURULU BAHÇELİ YÖNETECEK

    Meclis Genel Kurulu'nun 28'inci dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak.

    Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Genel Kurul'da ilk yemini de Devlet Bahçeli edecek. Bahçeli'nin ardından ise milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek.

    Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul'da geleneksel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

    Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak.

    Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.

        YEMİNİN ARDINDAN MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK

        Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerine çevrilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Meclis Başkanlık Divanı'na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5'inci gün ise Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

        Gizli oylamayla yapılacak seçim üç turdan oluşacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk iki turda gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluğu yani 301 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Haberler Meclis yemin töreni ne zaman, saat kaçta 2023? TBMM açıldı mı? 28. Dönem milletvekilleri yemin töreni bugün mü? MECLİS TV CANLI!
            loading
            SON DAKİKA