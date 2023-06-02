LGS'de devlet 100 puan veriyor mu 2023? LGS için giriş belgesi şart mı 2023? LGS giriş belgesi çıktı almak gerekiyor mu?

"LGS sınavında MEB 100 puan veriyor mu" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Merkezi sınava giren adaylar soruların ve cevapların da açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesaplayacaklar. Peki, LGS için giriş belgesi şart mı 2023? LGS giriş belgesi çıktı almak gerekiyor mu? İşte merak edilenler!
2022 LGS SINAVINDA MEB 100 PUAN VERİYOR MU?
LGS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler puanlamalarla ilgili araştırmalara başladı. Puanlamalar sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayılarına göre belirlenecek. Ancak LGS'de MEB'in 100 puan vermesi gibi bir durum söz konusu değil.
LGS EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUAN
Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınavda alınan sonuçlar en yüksek puan 500 ve en düşük puan 100 olan puan dağılımına dönüştürülecek.