Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafize Gaye Erkan biyografisi

1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü ise birincilikle tamamlamıştır. İşte Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi...
HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü ise birincilikle tamamlamıştır.
Daha sonra burslu olarak Princeton Üniversitesi'nde doktora yapan Gaye Erkan, bu üniversitede doktorasını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. Birçok finans kuruluşunda çalışan Gaye Erkan, dünyaca ünlü Goldman Sachs'ta çalışmıştır.
2017 yılında ABD'de First Republic Bank'ın Başkanlık görevine yükselmiştir.
Hafize Gaye Erkan, ABD'deki başarılı iş hayatı nedeniyle "Müthiş Türk Kızı" diye anılmaya başlandı.