Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafize Gaye Erkan biyografisi

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünü ise birincilikle tamamlamıştır.

Daha sonra burslu olarak Princeton Üniversitesi'nde doktora yapan Gaye Erkan, bu üniversitede doktorasını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. Birçok finans kuruluşunda çalışan Gaye Erkan, dünyaca ünlü Goldman Sachs'ta çalışmıştır.