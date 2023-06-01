Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında? AK Parti milletvekili Cevdet Yılmaz nereli, evli mi? Siyasi kariyeri...

Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında "Cevdet Yılmaz kimdir?" yer alıyor. Peki, AK Parti milletvekili Cevdet Yılmaz nereli, evli mi? İşte detaylar...
CEVDET YILMAZ KİMDİR?
Cevdet Yılmaz 1 Nisan 1967 tarihinde Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin Fatma'dır. Lise öğrenimini Bingöl'de 1983 yılında tamamladı. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi.
Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.