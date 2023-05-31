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    • 31.05.2023 11:10
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    • 31.05.2023 11:10
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    Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında ve nereli?

    Başkan Erdoğan dün ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'le görüştü. Yaşanan bu gelişme sonrası Mehmet Şimşek ile son gelişmeler yakından takip ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Mehmet Şimşek kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar!

    Mehmet Şimşek kimdir?

    Mehmet Şimşek'in hayatına dair bilgiler son günlerde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi Mehmet Şimşek hakkında bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında ve nereli? İşte detaylı bilgi!

    MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

    Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman'da doğdu. Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

    Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

    23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

    Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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