Temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hangi şirketler temettü ödeyecek sorusu yer aldı. Mayıs ayı için peş peşe duyurular gelmeye başladı. Peki, hangi şirketler temettü ödeyecek? Temettü ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar...