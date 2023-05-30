Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir? Kariyeri...

Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun hayatı ve kariyeri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?
Seyfullah Hacımüftüoğlu (2 Şubat 1960) Türk bürokrat. Mevcut Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri.
1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.
Taraklı, Şemdinli, Doğanyurt, Ceylanpınar, Serinhisar, Akhisar kaymakamlıkları, Devlet Personel Başkanlığı başkan yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.