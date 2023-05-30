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    • 30.05.2023 09:47
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    • 30.05.2023 09:47
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    Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir? Kariyeri...

    Seyfullah Hacımüftüoğlu hakkında aramalar hız kazandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri hakkında arama motorlarında, "Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılıyor. İşte merak edilen hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir?

    Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun hayatı ve kariyeri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

    Seyfullah Hacımüftüoğlu (2 Şubat 1960) Türk bürokrat. Mevcut Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri.

    1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

    Taraklı, Şemdinli, Doğanyurt, Ceylanpınar, Serinhisar, Akhisar kaymakamlıkları, Devlet Personel Başkanlığı başkan yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

        29 Ağustos 2009 tarih ve 2009/15395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valisi olmuştur. 19 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı.

        26 Eylül 2014 tarihinde Millî Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine atandı. İki çocuk babasıdır.
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        Takke düştü kel göründü!
        Haberler Haberler Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kimdir? Kariyeri...
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