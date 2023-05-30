DGS BAŞVURU EKRANI 2023! ÖSYM DGS sınavı ne zaman yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti kaç TL? Depremzedelere ücretsiz olacak!

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023-DGS: Başvuruların Alınması

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 270 lira olarak belirlendi.

DEPREMZEDE ADAYLARA ÜCRETSİZ OLACAK



Adaylar, 2023-DGS Kılavuzu'nda yer alan detaylı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabileceklerdir. Öte yandan, deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan DGS için sınav ücreti alınmayacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti alınmayacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'de olduğu gibi bugün başvuruları başlayan DGS'ye deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti almayacağız. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Daha önce YKS ve KPSS başvurularında da deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret almadığımızı ifade etmiştik. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz."