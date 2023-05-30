Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.05.2023 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2023 13:31
    ABONE OL

    Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi, konusu nedir? Oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne nereden izlenir, ne zaman vizyona girecek?

    Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" adlı filmde canlandırdığı "Nuray" karakteriyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Bu prestijli ödülle onurlandırılan Dizdar, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise izleyicilerin merak ettiği sorular gündemde: "Kuru Otlar Üstüne" filmi nereden izlenir? Ne zaman vizyona girecek? Hangi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor? İşte cevaplar...

    takvim.com.tr
    Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

    Kuru Otlar Üstüne filmi hakkında aramalar hız kazandı. Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Bu gelişmeler sonrası film hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne nereden izlenir, ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi, konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?

    Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

    Deniz Celiloğlu - Samet

    Merve Dizdar - Nuray

    Musab Ekici - Kenan

    Ece Bağcı - Sevim Erdem

    Şenocak - Tolga Yüksel

    Aksu - Vahit Münir Can

    Cindoruk - Feyyaz Onur

    Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

    Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

    Cengiz Bozkurt - Polis S.

    Emrah Özdemir - Çavuş

    Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

    Elit Andaç Çam - Firdevs

    Nalan Kuruçim - Kevser

    Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

    Eylem Canpolat - Halime

        KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.

        KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

        Film, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

        MERVE DİZDAR CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE EN İYİ KADIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI

        Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buluyor. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Zafer sonrası MYK
        Haberler Haberler Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi, konusu nedir? Oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne nereden izlenir, ne zaman vizyona girecek?
            loading
            SON DAKİKA