KURA TARİHİ BELLİ OLDU! KGM 3 bin işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? Karayolları personel alımı İŞKUR sonuçları isim listesi...

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI KURA NE ZAMAN 2023?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)