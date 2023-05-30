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    • Haberler
    • 30.05.2023 13:32
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    • 30.05.2023 13:32
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    KURA TARİHİ BELLİ OLDU! KGM 3 bin işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? Karayolları personel alımı İŞKUR sonuçları isim listesi...

    Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 3 bin personel alımı başvuruları tamamlandı ve adaylar şimdi heyecanla kura çekilişi tarihini bekliyor. Kura çekilişi sonucunda asil ve yedekler listesi belirlenecek ve işe alım süreci devam edecek. İşte Karayolları işçi alımı kura çekilişi tarihi, saatleri ve diğer önemli detaylar... Adaylar, kura çekilişi sonucunda asil veya yedekler listesine girmeleri durumunda işe alım sürecine dahil olacaklardır. Kontenjanlar ve branş dağılımı ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. İşe alınacak personellerin hangi alanlarda görevlendirileceği ve alım kontenjanlarına ilişkin detaylı bilgiler de yine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacaktır.

    Karayolları personel alımı KURA TARİHİ 2023!

    Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Başvuru yapanlar şimdi kura gününü bekliyor. O tarihte yapılacak kura çekilişiyle asil ve yedekler listesi belli olacak. Peki Karayolları işçi alımı kura ne zaman 2023? KGM 3 bin personel kura çekilişi hangi tarihte, saat kaçta? İşte kontenjanlar, branş dağılımı ve diğer detaylar...

    KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI KURA NE ZAMAN 2023?

    Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu.

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

    30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

        31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

        Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

        KGM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir.

        KGM 3 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

        80 Ağır Makine Yağcısı,
        37 Asfalt Usta Yardımcısı,
        20 Aşçı Yardımcısı,
        75 Aşçı,
        288 Atölye Usta Yardımcısı,
        144 Bakım İşçisi,
        7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
        249 Bina ve Mal Bakıcısı,

        631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
        17 Elektrik Tesisatçısı,
        42 Elektronik Ustası,
        59 Greyder Operatörü,
        168 İş Makinası Operatörü,
        374 Kalifiye İşçi,

            51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
            83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
            12 Makine Operatörü,
            7 Marangoz,
            15 Sıhhi Tesisatçı,
            591 Sürücü Operatörü,
            9 Traktör Operatörü,
            15 Vinç Operatörü
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            Haberler Haberler KURA TARİHİ BELLİ OLDU! KGM 3 bin işçi alımı kura ne zaman, saat kaçta? Karayolları personel alımı İŞKUR sonuçları isim listesi...
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