HAARP teknolojisi nedir, ne demek? HAARP teknolojisi nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? HAARP teknolojisi ile deprem olur mu?

HAARP teknolojisi nedir sorusu Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından araştırılmaya başlandı. Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen HAARP Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir. İşte detaylar...
HAARP TEKNOLOJISI NEDIR, NE DEMEK?
Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.
Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.
HAARP PROJESİ AYRINTILARI
HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.
Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır.