Burak Çakmak kimdir, tutuklandı mı? Kayseri'de küçük kızı alkol masasında oynattılar! Videosu infial yarattı!

Burak Çakmak kimdir, tutuklandı mı sorusu, Kayseri'de küçük bir kız çocuğunun alkol masasında oynatılmasının videosunun ortaya çıkmasının ardından araştırılır oldu.
Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay Kayseri'de yaşandı. Küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı.
O anlar çekilen görüntülen ise TikTok'ta paylaşıldı. Skandal görüntülere tepki yağdı.
BURAK ÇAKMAK TUTUKLANDI MI?
Kayseri Valiliği ise skandal olay sonrası düğmeye bastı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "27 Mayıs 2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."