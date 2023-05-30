2023 1.Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruları değerlendirme işlemlerini sürdürüyor. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde sayfamızdan paylaşacağız.