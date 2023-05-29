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    • Haberler
    • 29.05.2023 11:10
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    • 29.05.2023 11:11
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    Yeni Kabine ne zaman açıklanacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak, Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni üyeler belli oldu mu?

    Yeni Kabine hakkında aramalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Bu kapsamda gözler yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesine çevrildi. Peki, yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak? Yeni üyeler belli oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

    Yeni Kabine üyeleri ve açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimleri öncesi ATV - A Haber ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağının sinyalini vermişti.

    "CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

    ''Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.

    Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

    Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.''

        CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE KİMLER OLACAK, YENİ ÜYELER BELLİ OLDU MU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasının ardından ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' soruları yanıt aramaya başladı.

        Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alacak yeni üyeler henüz netleşmedi. Yeni Kabine üyelerinin seçimlerden sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.

        MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN ÜYELER

        Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

        Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

        Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum

        Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

        Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

        Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati

        İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

        Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

        Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer

        Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar

        Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

        Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci

        Ticaret Bakanı: Mehmet Muş

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu
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        Haberler Haberler Yeni Kabine ne zaman açıklanacak 2023? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman kurulacak, Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni üyeler belli oldu mu?
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