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    • Haberler
    • 29.05.2023 21:31
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    • 29.05.2023 21:31
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    Kuru Otlar Üstüne nereden izlenir, ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi, konusu nedir? Oyuncuları kimler?

    "Kuru Otlar Üstüne" filmi, izleyicilere Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğinde unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor. Filmin vizyon tarihi henüz net olarak açıklanmasa da, Cannes Film Festivali'ndeki başarısı ve ödülleri göz önüne alındığında, yakın bir zamanda seyirciyle buluşması bekleniyor. İzleyiciler, filmin vizyona gireceği tarihi sinema salonlarının duyurularını takip ederek öğrenebilirler.

    takvim.com.tr
    Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

    Kuru Otlar Üstüne filmi hakkında aramalar hız kazandı. Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Bu gelişmeler sonrası film hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne nereden izlenir, ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi, konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?

    Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

    Deniz Celiloğlu - Samet

    Merve Dizdar - Nuray

    Musab Ekici - Kenan

    Ece Bağcı - Sevim Erdem

    Şenocak - Tolga Yüksel

    Aksu - Vahit Münir Can

    Cindoruk - Feyyaz Onur

    Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

    Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

    Cengiz Bozkurt - Polis S.

    Emrah Özdemir - Çavuş

    Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

    Elit Andaç Çam - Firdevs

    Nalan Kuruçim - Kevser

    Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

    Eylem Canpolat - Halime

        KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.

        KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

        Film, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

        MERVE DİZDAR CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE EN İYİ KADIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI

        Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buluyor. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.
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