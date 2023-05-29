Gelinim Mutfakta KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Orijinal, en kolay kadınbudu köfte nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız...

Kadınbudu köfte kokusuyla ve lezzetiyle en sevilen tarifler arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışma programında yapılan bu köfte tarifi için araştırmalar...
GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi için yarışmacılar mutfağa girdi. En iyi kadınbudu köfte tarifi yapmak isteyen yarışmacıların yemeklerini, 4 kayınvalide ve sunucu Nursel Ergin puanladı. Kader geçtiğimiz hafta 73 puan alarak haftanın birincisi oldu.
MALZEMELER
600 gr köftelik kıyma (az yağlı)
1 soğan
1 yumurta
1 kahve fincanı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Panelemek için
Yarım çay bardağı galeta unu
Yarım çay bardağı buğday unu
1 yumurta
Kızartmak için
2~3 su bardağı ayçiçeği yağı