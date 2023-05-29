Gelinim Mutfakta KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Orijinal, en kolay kadınbudu köfte nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız...

Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin. Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın. Köfteleri ayçiçeği yağında kızartın.