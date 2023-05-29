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    • Haberler
    • 29.05.2023 17:14
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    • 29.05.2023 17:14
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    Gelinim Mutfakta KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Orijinal, en kolay kadınbudu köfte nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız...

    Kadınbudu köfte tarifi en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Trakya'nın favori lezzeti kadınbudu köfte hem tadı hem de kokusu ile sık sık yapılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 gelin bugün en iyi mis kokulu kadınbudu köfte tarifi için mutfağa girdi. Peki, kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kadınbudu köfte nasıl yapılır?

    Kadınbudu köfte kokusuyla ve lezzetiyle en sevilen tarifler arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışma programında yapılan bu köfte tarifi için araştırmalar...

    GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da günün birincisi için yarışmacılar mutfağa girdi. En iyi kadınbudu köfte tarifi yapmak isteyen yarışmacıların yemeklerini, 4 kayınvalide ve sunucu Nursel Ergin puanladı. Kader geçtiğimiz hafta 73 puan alarak haftanın birincisi oldu.

    MALZEMELER

    600 gr köftelik kıyma (az yağlı)
    1 soğan
    1 yumurta
    1 kahve fincanı pirinç
    1 çay kaşığı kimyon
    Yarım çay kaşığı karabiber
    1 tatlı kaşığı tuz
    Panelemek için
    Yarım çay bardağı galeta unu
    Yarım çay bardağı buğday unu
    1 yumurta
    Kızartmak için
    2~3 su bardağı ayçiçeği yağı

        YAPILIŞI

        Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin. Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın.

        Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin. Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın. Köfteleri ayçiçeği yağında kızartın.
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        Haberler Haberler Gelinim Mutfakta KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Orijinal, en kolay kadınbudu köfte nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız...
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