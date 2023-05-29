Diyanet personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? DİB 4.538 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sinav.diyanet.gov.tr başvuru ekranı!

DİB personel alımı için araştırmalar hız kazandı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar tarihi ve sınavları merak ediyor. Peki, DİB 4.538 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
DİB 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.
Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
DİYANET PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Sınavın süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
"Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Başvuruların her bir unvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.