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    • Haberler
    • 28.05.2023 11:59
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    • 28.05.2023 11:59
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    Zarfta mühür yoksa oy geçersiz mi? 2.turda ıslatılarak kapatılan, yanlışlıkla yırtılan zarflar geçersiz mi? 28 Mayıs zarf tam kapanmazsa...

    Bu sabah itibariyle oy kullanmaya gidecek milyonlarca seçmen oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 2. tur seçimi için yeniden sandığa giden vatandaşlar akıllarına takılan soru işaretlerine cevap aramaya başladı. İlk turda yurt içindeki geçersiz oy sayısı 1 milyon 20 bin 749 olarak açıklanmıştı. Bu nedenle oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri mutlaka gözden geçirmeniz gerekiyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Zarfta mühür yoksa ne yapılmalı?

    Hangi zarflar geçersiz olacak sorusu oy kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 günü oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenler...

    OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

    Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

    PUSULAYA MÜHÜR BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ Mİ OLUR?

    "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak. Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

    Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

        OY PUSULASI NASIL KATLANILIR?

        Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.

        ZARF TAM KAPANMAZSA OY GEÇERSİZ SAYILIR MI?

        Zarfın açık kalması oy geçerliliğini etkilemez. Herhangi bir sorun olmadan oyunuz geçerli sayılacaktır.

        ISLATILARAK KAPATILAN ZARFTAKİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILIR MI?

        Sosyal medyada zarfların yalanarak kapatılması durumunda oyun geçersiz sayılacağına dair iddialar ortaya atıldı. Zarfın ıslatılarak kapatılması oyu geçersiz kılmıyor. Oy sayım esnasında ıslatılarak kapatılan zarfı açarken kazaen yırtılması durumunda da oylar geçerli sayılır. 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" zarf konusundaki hükümleri de içeriyor.

        Kanunun 75. maddesi oy kabinindeki davranışlar hakkındaki hükümleri içeriyor. Madde şöyle:

        "Seçmen, oy pusulasını kapalı oy verme yerinde, kendi eliyle katlayıp, zamklı kenarını yapıştırmak, veya zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup kapatmak zorundadır."

        YSK'nın yayınladığı kanunda zarfı yalayarak yapıştırmak üzerine teşvik edici veya caydırıcı bir hüküm yok. Oy pusulasını koyduğunuz zarfın kapanması yeterliyken, zarfın açık kalması da oyunuzu geçersiz saymıyor.

        Diğer bir endişe de oy kullanımı esnasında zarfın yırtılma durumunda ne olacağı. 298 sayılı kanunun 101. maddesinde oyunuzu geçersiz kılmayacak durumlar listelenmiş. Bu maddeye göre zarfınızın "bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması" oyunuzu geçersiz kılmıyor.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler Zarfta mühür yoksa oy geçersiz mi? 2.turda ıslatılarak kapatılan, yanlışlıkla yırtılan zarflar geçersiz mi? 28 Mayıs zarf tam kapanmazsa...
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