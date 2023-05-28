YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi otobüs, metro, metrobüs, marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak?

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.