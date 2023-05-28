Uzman öğretmen yazılı sınavı ne zaman? Başvuru şartları neler? Uzman ve Başöğretmen başvuru tarihleri ne zaman 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Uzman ve Başöğretmen başvuru tarihlerini açıklandı. Uzman ve Başöğretmen başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler ise 'Uzman ve Başöğretmen başvuru tarihleri ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Uzman ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs'ta başlayacak, 9 Haziran'da sona erecek.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman ve Başöğretmen yazılı sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Bakan Özer, eğitim programına kimlerin başvuruda bulunacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Öğretmenlik kariyer basamakları için uzman öğretmenlik eğitim programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; başöğretmenlik eğitim programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek."