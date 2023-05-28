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    • 28.05.2023 20:31
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    • 28.05.2023 20:34
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    Son dakika! 28 Mayıs 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI? TÜRKİYE 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ oy oranları!

    Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları belli oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Mayıs 2023 seçimi kim kazandı sorusu yer alıyor. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Peki, 28 Mayıs 2023 oy oranı kaç? 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    28 Mayıs 2023 seçimi kim kazandı?

    Tüm Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları ortaya çıktı. İkinci tur seçimleri için oy verme süreci 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Peki, 13 Cumhurbaşkanı kim? İşte detaylar...

    13. CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

    28 Mayıs 2023 seçimi sonrası açıklanan verilere göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sandıkların şu ana kadar yüzde 97'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.21, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.79 olarak açıklandı.

    SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023

    Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

    Türkiye 08.00'de oy kullanma işleminin başlaması ile 81 ilde sandıkların başına koştu.

        Sandıklar 17.00'de kapandı ve seçim sonuçları belli olmaya başladı. Oy sayımının tamamlanması ile Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50 oy oranını aşarak ülkemizin 13.Cumhurbaşkanı oldu.

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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler Son dakika! 28 Mayıs 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI? TÜRKİYE 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ oy oranları!
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