Tüm Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları ortaya çıktı. İkinci tur seçimleri için oy verme süreci 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Peki, 13 Cumhurbaşkanı kim? İşte detaylar...
13. CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?
28 Mayıs 2023 seçimi sonrası açıklanan verilere göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sandıkların şu ana kadar yüzde 97'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.21, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.79 olarak açıklandı.
Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.