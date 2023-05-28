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    • Haberler
    • 28.05.2023 10:32
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    • 28.05.2023 10:32
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    16,17,18 Mayıs 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ.... Şirketler peş peşe duyurdu! Hisse başına 7,83 TL temettü ödemesi!

    Temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hangi şirketler temettü ödeyecek sorusu yer aldı. Mayıs ayı için peş peşe duyurular gelmeye başladı. Peki, hangi şirketler temettü ödeyecek? Temettü ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hisse başına 7,83 TL temettü ödemesi!

    Temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hangi şirketler temettü ödeyecek sorusu yer aldı. Mayıs ayı için peş peşe duyurular gelmeye başladı. Peki, hangi şirketler temettü ödeyecek? Temettü ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

    7.83 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ!

    PÖİP'te İşlem Gören Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) firması 16.05.2023 tarihinde net %783,80 oranında ve 7,83 TL tutarında Kar Payı Dağıtımı İşlemlerine Başlıyor.

    MAYIS AYI TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2023

    GENIL 15 Mayıs %2.53 1.0000₺

    KSTUR 16 Mayıs %2.78 7.8380₺

    SUMAS 17 Mayıs %2.59 2.0250₺

    CCOLA 22 Mayıs %0.94 2.6537₺

    PCILT 22 Mayıs %4.77 0.8180₺

        AEFES 23 Mayıs %1.26 0.9591₺

        AGHOL 24 Mayıs %0.70 0.7391₺

        ARENA 25 Mayıs %0.60 0.0934₺

        BLCYT 25 Mayıs %1.82 0.1800₺

        PRKAB 25 Mayıs %0.32 0.0687₺

        ISMEN 26 Mayıs %3.55 1.9141₺

        VBTYZ 26 Mayıs %2.04 0.6750₺

        ASUZU 29 Mayıs %1.58 2.1429₺

        CEMTS 29 Mayıs %1.29 0.4500₺

        LUKSK 29 Mayıs %0.50 0.3600₺

        TRGYO 29 Mayıs %1.56 0.2000₺

        MGROS 30 Mayıs %1.24 2.3463₺

        ALARK 31 Mayıs %0.53 0.2970₺

        GEDIK 31 Mayıs %2.44 0.1782₺

        GENTS 31 Mayıs %2.19 0.1115₺

        OYAYO 31 Mayıs %2.80 0.2614₺

        SISE 31 Mayıs %1.55 0.6170₺
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler 16,17,18 Mayıs 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ.... Şirketler peş peşe duyurdu! Hisse başına 7,83 TL temettü ödemesi!
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