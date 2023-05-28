Seçim günü yasakları kapsamında kahvehane, kıraathane, internet kafeler merak ediliyor. Peki, Seçim günü kafeler açık mı? 28 Mayıs 2023 Pazar kıraathaneler, kahvehaneler, internet kafeler açık mı, kapalı mı? Restoranlar, yemek yeme yerleri saat kaçta açılıp, kapanıyor? İşte detaylar...
BUGÜN AVM'LER, KAFELER, EĞLENCE YERLERİ AÇIK MI, KAPALI MI?
14 Mayıs seçimlerinin 2. turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçim günü ise seçim günü yasakları uygulanacak. YSK tarafından paylaşılan ve seçim günü uygulanacak yasaklar şöyle:
* Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
* Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
* Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.