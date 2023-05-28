BUGÜN AVM'LER, KAFELER, EĞLENCE YERLERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

14 Mayıs seçimlerinin 2. turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçim günü ise seçim günü yasakları uygulanacak. YSK tarafından paylaşılan ve seçim günü uygulanacak yasaklar şöyle:



* Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.