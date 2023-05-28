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    • 28.05.2023 15:10
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    • 28.05.2023 15:10
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    28 Mayıs 2023 Pazar kıraathaneler, kahvehaneler, internet kafeler açık mı, kapalı mı? Seçim günü kafeler açık mı? Restoranlar, yemek yeme yerleri saat kaçta açılıp, kapanıyor?

    Seçim günü açık ve kapalı olan yerler araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda seçim günü yasaklarının açıklanmasıyla kahvehaneler ve kıraathanelerin durumu da netlik kazandı. Peki, seçim günü kafeler açık mı? 28 Mayıs 2023 Pazar kahvehaneler, kıraathaneler açık mı, kapalı mı? Restoranlar, yemek yeme yerleri saat kaçta açılıp kapanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Seçim günü kafeler açık mı 2023?

    Seçim günü yasakları kapsamında kahvehane, kıraathane, internet kafeler merak ediliyor. Peki, Seçim günü kafeler açık mı? 28 Mayıs 2023 Pazar kıraathaneler, kahvehaneler, internet kafeler açık mı, kapalı mı? Restoranlar, yemek yeme yerleri saat kaçta açılıp, kapanıyor? İşte detaylar...

    BUGÜN AVM'LER, KAFELER, EĞLENCE YERLERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

    14 Mayıs seçimlerinin 2. turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçim günü ise seçim günü yasakları uygulanacak. YSK tarafından paylaşılan ve seçim günü uygulanacak yasaklar şöyle:

    * Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.



    * Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

    * Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        * YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.



        * Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        * Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler 28 Mayıs 2023 Pazar kıraathaneler, kahvehaneler, internet kafeler açık mı, kapalı mı? Seçim günü kafeler açık mı? Restoranlar, yemek yeme yerleri saat kaçta açılıp, kapanıyor?
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