KEDİLER NEDEN SALATALIKTAN KORKAR?

Kedilerin o kadar üstün bir koku (ve işitme) duyusu vardır ki, "güçlü veya garip kokular veya seslerden dolayı stres oluşabilir." Bir kedi, ürünün etrafında makul bir süre harcamazsa, tuhaf bir salatalık kokusuyla karşılaştıklarında yüksek alarma geçerler. Bir kedi, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle bir salatalık görünce ürkebilir.