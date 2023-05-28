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    • 28.05.2023 14:50
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    • 28.05.2023 14:50
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    Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

    Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kaldığı kesinleşti. Gözler bu kez 28 Mayıs 2023 Pazar gününe çevrildi. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

    Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

    28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı soruları seçim gününün yaklaşmasıyla birlikte araştırılır oldu. İşte Kütahya başta olmak üzere il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları...

    KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Kütahya seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    KÜTAHYA 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler Kütahya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
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