Kuru Otlar Üstüne filmi hakkında aramalar hız kazandı. Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Bu gelişmeler sonrası film hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Kuru Otlar Üstüne nereden izlenir, ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi nerede çekildi, konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Deniz Celiloğlu - Samet
Merve Dizdar - Nuray
Musab Ekici - Kenan
Ece Bağcı - Sevim Erdem
Şenocak - Tolga Yüksel
Aksu - Vahit Münir Can
Cindoruk - Feyyaz Onur
Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir
Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü
Cengiz Bozkurt - Polis S.
Emrah Özdemir - Çavuş
Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime
Elit Andaç Çam - Firdevs
Nalan Kuruçim - Kevser
Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan
Eylem Canpolat - Halime