İstanbul'un Fethi mesajları, sözleri ve şiirleri! Fatih Sultan Mehmet'in sözleri! İstanbul'un fethine özel kısa uzun coşkulu resimli mesajları!

Tarihin akışını değiştiren olaylarından biri olan İstanbul'un Fethi her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu tarihi olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve çağ açıp çağ kapatmıştı. Tarihimiz için önemli olan bu günde İstanbul'un Fethi mesajları, sözleri ve şiirleri hakkında araştırmalar yükselişe geçti. İşte İstanbul'un fethine özel kısa uzun coşkulu resimli mesajları!
İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ!
Peygamber Efendimiz (SAV)'in iltifatına mazhar olarak bize bu güzel İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve O'nun emri altındaki ecdadımızı rahmetle anıyorum, İstanbul'un fethi mübarek olsun."
"Kararan gecelerin sabahı yakın olur, geceler yeni bir var oluşa gebedir. Geceler ki sabahında Feth-i İstanbul vardır. İstanbul'un fethi mübarek olsun."
"Fatih'in Peygamberimiz'in (SAV) müjdesine eriştiği gibi sizinde Resulullah'ın (SAV) şefaatine kavuşmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. İstanbul'un fethi kutlu olsun."
"570 yıl önce bugün İstanbul'u fethederek bizlere emanet bırakan Fatih Sultan Mehmet ve mübarek ordusuna selamlar olsun, İstanbul'un fethi kutlu olsun."
Fatih'in kapılarını açtığı bu mübarek toprağın minarelerinde ezanlar, gönderlerinde bayrağımız eksik olmasın.""
Resulullah'ın (SAV) iltifatına müyesser olmak ne yücedir. Allah (CC) ahirette hepimize onun iltifat ve şefaatini nasip eylesin, İstanbul'un Fethi mübarek olsun.