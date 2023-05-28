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    • Haberler
    • 28.05.2023 17:38
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    • 28.05.2023 17:44
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    İstanbul'un Fethi mesajları, sözleri ve şiirleri! Fatih Sultan Mehmet'in sözleri! İstanbul'un fethine özel kısa uzun coşkulu resimli mesajları!

    29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen İstanbul'un fethi kutlamalarla anılıyor. Bu tarihi zafer Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü dünya çapında duyurdu ve Orta Çağ'ın sonunu getirdi. Türk tarihi için son derece önemli olan bu günde sosyal medyadan paylaşım yapacak olanlar İstanbul'un Fethi mesajları, sözleri ve şiirleri hakkında araştırma yapıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in sözleri, İstanbul'un fethine özel kısa uzun coşkulu resimli mesajları!

    İstanbul’un Fethi mesajları, sözleri ve şiirleri!

    Tarihin akışını değiştiren olaylarından biri olan İstanbul'un Fethi her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu tarihi olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve çağ açıp çağ kapatmıştı. Tarihimiz için önemli olan bu günde İstanbul'un Fethi mesajları, sözleri ve şiirleri hakkında araştırmalar yükselişe geçti. İşte İstanbul'un fethine özel kısa uzun coşkulu resimli mesajları!

    İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ!

    Peygamber Efendimiz (SAV)'in iltifatına mazhar olarak bize bu güzel İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve O'nun emri altındaki ecdadımızı rahmetle anıyorum, İstanbul'un fethi mübarek olsun."

    "Kararan gecelerin sabahı yakın olur, geceler yeni bir var oluşa gebedir. Geceler ki sabahında Feth-i İstanbul vardır. İstanbul'un fethi mübarek olsun."

    "Fatih'in Peygamberimiz'in (SAV) müjdesine eriştiği gibi sizinde Resulullah'ın (SAV) şefaatine kavuşmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. İstanbul'un fethi kutlu olsun."

    "570 yıl önce bugün İstanbul'u fethederek bizlere emanet bırakan Fatih Sultan Mehmet ve mübarek ordusuna selamlar olsun, İstanbul'un fethi kutlu olsun."

    Fatih'in kapılarını açtığı bu mübarek toprağın minarelerinde ezanlar, gönderlerinde bayrağımız eksik olmasın.""

    Resulullah'ın (SAV) iltifatına müyesser olmak ne yücedir. Allah (CC) ahirette hepimize onun iltifat ve şefaatini nasip eylesin, İstanbul'un Fethi mübarek olsun.

        Bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih'in ve mübarek ordusunun ruhu şad olsun, İstanbul'un fethi mübarek olsun.

        Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
        Dağlardan çektiler, kalyonlar çekilecek...
        Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek...
        Yürü: "Hala, ne diye oyunda oynaştasın?
        Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
        Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden...
        Senin de destanını okuyalım ezberden...
        Haberin yok gibidir taşıdığın değerden...
        Elde sensin, dilde sen... Gönüldesin, baştasın:
        Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

        Yüzüne çarpmak gerek, zamanenin fendini,
        Göster: Kabaran sular nasıl yıkar bendini?
        Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini
        Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;
        Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
        Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır;
        Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır;
        Haydi, artık, uyuyan destanını uyandır!
        Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın?
        Kızım, sende Fatihler doğuracak yaştasın;
        Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
        Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan;
        Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan...
        Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın...
        Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
        Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin!
        Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!
        Yürü, arslanım, fetih hazırlığı başlasın...
        Yürü, hala ne diye, kendinle savaştasın?
        Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!

        Arif Nihat Asya
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        Haberler Haberler İstanbul'un Fethi mesajları, sözleri ve şiirleri! Fatih Sultan Mehmet'in sözleri! İstanbul'un fethine özel kısa uzun coşkulu resimli mesajları!
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