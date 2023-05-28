Hatay seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Hatay seçim sonuçları…
HATAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KİM NE KADAR OY ALDI?
Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ikinci tur sonrası haberimizde yer alacak. En sıcak gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.