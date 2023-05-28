Bursa diri fay hatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bursa'da nüfus yoğunluğu ve bina yapısı sebebiyle deprem risk durumu sorgulanıyor. AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Rİsk durumu haritasında Bursa birinci derece riskli iller arasında bulunuyor. Peki, Bursa diri fay hatları neler? Bursa diri fay hatları hangileri? İşte detaylar...
BURSA DEPREM BÖLGESİ Mİ?
AFAD tarafından hazırlanan risk durumu raporuna göre Bursa birinci derece riskli iller arasında yer almaktadır. Bursa Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunmaktadır.
İşte diğer birinci derece riskli iller; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt
BURSA KUZEY ANADOLU FAYI ETKİSİ ALTINDA
Türkiye'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından kendi bölgelerinin riskli olunup olunmadığı merak ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1'inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili için araştırmalar sürüyor.