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    • 28.05.2023 15:02
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    • 28.05.2023 15:02
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    Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

    Batman seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Batman seçim sonuçları…

    takvim.com.tr
    Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

    Batman seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Batman seçim sonuçları…

    BATMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KİM NE KADAR OY ALDI?

    Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ikinci tur sonrası haberimizde yer alacak. En sıcak gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
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