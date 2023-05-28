Balistik füze ne demek? TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ VE MENZİLİ! TAYFUN FÜZESİ nedir, ne işe yarar?

Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olan Tayfun'un özellikleri gündeme geliyor. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun 'Kısa Menzilli Balistik Füze' (SRBM) sistemine dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TAYFUN FÜZESİ nedir, ne işe yarar, özellikleri neler? Balistik füze ne demek? İşte Tayfun füzesinin merak edilen özellikleri...
TAYFUN FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Son yaptığımız Tayfun testidir o Yunanlıları çıldırtan. Devam eden süreçte inşallah bu adımlardan bir tanesi ve şimdi onun mesafesini artıracaklar. Yani 561 kilometre filan şu anda menzili bunu daha da uzatmak... Tabii bu 561 kilometre Yunanlıları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı, kırmızı alarm verdiler. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR, HIZI NE KADAR?
Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.
Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.
Orta Menzilli Balistik Füze (Medium-Range Ballistic Missile) (MRBM) 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.