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    • Haberler
    • 28.05.2023 08:33
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    • 28.05.2023 08:33
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    BAHÇELİEVLER RİSK HARİTASI 2023! İstanbul fay hattına göre riskli ilçeler! Bahçelievler deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

    Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bulundukları ilçelerin durumunu araştırmaya başladı. Bu noktada ''Fay hattına göre riskli ilçeler hangileri? Bahçelievler'in en riskli bölgeleri nereler? Bahçelievler deprem bölgesi mi, fay hattı nereden geçiyor, riskli mi?'' soruları gündeme geldi. İşte 2023 Bahçelievler deprem risk haritası...

    BAHÇELİEVLER DEPREM RİSK HARİTASI 2023!

    İstanbul depremi için 'yaklaşıyor' açıklamaları gelirken, Bahçelievler'de oturan vatandaşlar da ''Bahçelievler deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?'' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında birçok vatandaş tartışma programlarında konu edilen Marmara Depremi ve İstanbul depremine yönelik açıklamaları yakından takip etmeye başladı. İşte İstanbul fay hattına göre riskli ilçeler ve Bahçelievler deprem risk haritası.

    Megakent İstanbul'da depem fay hattına en yakın ilçeler belli oldu. İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler şöyle:

    Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar

    BAHÇELİEVLER DEPREM RİSK HARİTASI 2023

    Bahçelievler İstanbul deprem risk haritasına göre 1. Derece deprem bölgesi olarak değerlendiriliyor.

    Buna göre depremi en çok hissedecek bölgeler arasında yer alan Bahçelievler ilçesi için bina sağlamlık testi öncelikli olmak üzere zemin raporu üzerinde de durulması gerekiyor.

        İSTANBUL'DAKİ FAY HATLARI

        İstanbul'daki fay hatları

        İstanbul'un Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca Kumburgaz fayının da İstanbul için tehlikeli olduğu söyleniyor.

        Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi açıklarına uzanan fay hattı (batı segmenti) boyunca yapılan ölçüm sonuçlarına göre bu alandaki deprem riski Silivri'den-Büyükçekmece açıklarına uzanan orta segmentten daha düşük olarak yorumlanabilir.

        Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler BAHÇELİEVLER RİSK HARİTASI 2023! İstanbul fay hattına göre riskli ilçeler! Bahçelievler deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?
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