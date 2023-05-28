Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 28.05.2023 12:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2023 12:51
    ABONE OL

    AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Yaz okulu sınav tarihleri... AÖF final sınavları ne zaman, ayın kaçında?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için merakla beklenen sınav takvimi açıklandı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 2022-2023 Öğretim Yılı AÖF final sınavları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için büyük önem taşıyan final sınavları, 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecektir. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem içindeki derslerden aldıkları bilgi ve becerileri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek önemli bir aşamadır.

    takvim.com.tr
    AÖF final sınavları ne zaman, ayın kaçında?

    AÖF final tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, ayın kaçında? AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

    AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

    Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

    AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

    AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

    AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

        AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

        Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.

        AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

        AÖF final sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve 30 dakika sınav süresi sağlanıyor.

        Bu sınavların online olması durumunda bilgi paylaşımı yapan, görüntü kaydeden, sınava öğrencinin yerine başkasının girmesi gibi durumlarda sınavlar geçersiz sayılıyor.

        AÖF bahar dönemi ara sınavı %30, dönem sonu (final) sınavı ise %70 etki edecek. İki notun ortalaması öğrencinin yıl sonu başarı puanını belirleyecek.

        Açıköğretim Fakültesinde YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Yaz okulu sınav tarihleri... AÖF final sınavları ne zaman, ayın kaçında?
            loading
            SON DAKİKA