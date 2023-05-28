28 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı yayın! Dakika dakika anlık oy oranları! A HABER SEÇİM ÖZEL CANLI İZLE

28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları hakkında yapılan araştırmalar hızla artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları, kimin seçimi kazandığı ve aldıkları oy yüzdesi gibi sorular büyük bir merak konusu haline geldi. Haberimizden A Haber seçim özel yayınını izleyebilir, saniye saniye güncellenen verilerle seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz...
A HABER ATV SEÇİM ÖZEL ORTAK YAYINI!
Seçimin nabzı ATV-A Haber ortak yayınında atacak. Program 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak A Haber ve ATV ortak yayınından takip edilecek.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.