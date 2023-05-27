YSK seçim yasakları ne zaman bitecek 2023? 28 Mayıs Pazar seçim yasakları neler? Nereler açık, nereler kapalı olacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasakları ile ilgili detayları açıkladı. YSK'nın Seçim Takvimi'ne göre, seçim yasakları 27 Mayıs Cumartesi günü başladı. Şimdi vatandaşlar "28 Mayıs seçim yasakları nelerdir" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte seçim yasağı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı...
SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.
Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.
Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.
Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.