Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.05.2023 22:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 22:35
    ABONE OL

    YSK seçim yasakları ne zaman bitecek 2023? 28 Mayıs Pazar seçim yasakları neler? Nereler açık, nereler kapalı olacak?

    Tüm Türkiye 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. 27 Mayıs saat 18.00'de seçim yasakları başladı. Şimdi birçok kişi "28 Mayıs seçim yasakları nelerdir" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seçim yasağı ne zaman bitecek? İşte cevabı...

    takvim.com.tr
    YSK seçim yasakları ne zaman bitecek?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasakları ile ilgili detayları açıkladı. YSK'nın Seçim Takvimi'ne göre, seçim yasakları 27 Mayıs Cumartesi günü başladı. Şimdi vatandaşlar "28 Mayıs seçim yasakları nelerdir" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte seçim yasağı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı...

    SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

    Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

    ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

    Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

    Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

        Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

        27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

        Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

        Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler YSK seçim yasakları ne zaman bitecek 2023? 28 Mayıs Pazar seçim yasakları neler? Nereler açık, nereler kapalı olacak?
            loading
            SON DAKİKA