SEÇİM YAYIN YASAĞI KALKTI MI? Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? 28 Mayıs YSK seçim yayın yasağı bitiş saati!

Türkiye, 28 Mayıs'ta seçimini yapacak. Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri saat 17:00 itibarıyla bitecek. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim yasağının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerinde seçim günü yasaklarını paylaştı. Peki, Yayın yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak? İşte yanıtı...
SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
28 MAYIS YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?
27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.