Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs 2023 A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi ÇALIŞMA SAATLERİ! 28 Mayıs Pazar marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?

2. tur seçimlerinde marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında market çalışma saatleri yer alıyor. İşte detaylar...
SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
Seçim günü zincir marketler; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.