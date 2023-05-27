Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.05.2023 11:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 11:03
    ABONE OL

    Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs 2023 A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi ÇALIŞMA SAATLERİ! 28 Mayıs Pazar marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?

    Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde seçim günü market çalışma saatleri merak edildi. Seçim günü uygulanan yasakların içerisinde nelerin yer aldığı araştırılmaya başlandı. Peki, seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs Pazar market çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Seçim günü marketler açık mı?

    2. tur seçimlerinde marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında market çalışma saatleri yer alıyor. İşte detaylar...

    SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

    Seçim günü zincir marketler; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

    A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

    BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros imarketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler Haberler Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs 2023 A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi ÇALIŞMA SAATLERİ! 28 Mayıs Pazar marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?
            loading
            SON DAKİKA