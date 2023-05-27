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    • 27.05.2023 10:25
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    • 27.05.2023 10:56
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    Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? 28 Mayıs 2023 2.TUR CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ! Oy sayma işlemi başladı mı, ne zaman sona erecek?

    Sandıklar kaçta açılacak sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 2. tur için sayılı saatler kala konuyla ilgili birçok detay merak edildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy verme işlemi için belirlenen saat aralığını açıkladı. Sandıkların ne zaman kapanacağı, oy sayımının ne zaman başlayacağı hakkında detaylar belli oldu. Peki, Sandıklar kaçta açılacak? Oy sayma işlemi başladı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak?

    28 Mayıs Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken konuyla ilgili birçok detay merak edildi. İşte 2. tur seçimleri hakkında alınan kararlar...

    SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

    YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

    Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.

        Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

        OY SAYIMI SAAÇ KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Seçmenler oy verme işlemini 08:00-17:00 saatleri arasında tamamlayacak. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak.
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        Haberler Haberler Sandıklar kaçta açılacak, kapanacak? 28 Mayıs 2023 2.TUR CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ! Oy sayma işlemi başladı mı, ne zaman sona erecek?
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