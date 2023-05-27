Sandıklar kaçta açılacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri saat kaçta belli olacak? 2.TUR SEÇİM sonucu ne zaman açıklanır?

2. turu için geri sayım başladı. Seçim günü oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar, seçim yasaklarının hangi tarihte başlayacağını ve yasakların neler olduğunu merak ediyor.
SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.
Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak. Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.