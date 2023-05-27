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    • Haberler
    • 27.05.2023 13:10
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    • 27.05.2023 13:10
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    Sandıklar kaçta açılacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri saat kaçta belli olacak? 2.TUR SEÇİM sonucu ne zaman açıklanır?

    Seçim sonuçları ne zaman belli olur sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 28 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanacak milyonlarca vatandaş sabırsızlıkla YSK tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat kaçta belli olur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2. tur seçim sonucu ne zaman belli olacak?

    2. turu için geri sayım başladı. Seçim günü oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar, seçim yasaklarının hangi tarihte başlayacağını ve yasakların neler olduğunu merak ediyor.

    SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

    Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

    ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak. Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

        SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

        Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

        PROPAGANDA YASAĞI 27 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

        27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

        Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
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        Haberler Haberler Sandıklar kaçta açılacak? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri saat kaçta belli olacak? 2.TUR SEÇİM sonucu ne zaman açıklanır?
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