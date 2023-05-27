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    • 27.05.2023 10:30
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    • 27.05.2023 10:30
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    30.Dönem POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI! Nereden bakılır? POMEM (pa.edu.tr) 10.600 polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

    30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları hakkına aramalar hız kazandı. Adaylar başvurularını 1-19 Mayıs tarihleri arasında yaptı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    30.Dönem POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI!

    30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları hakkına aramalar hız kazandı. Adaylar başvurularını 1-19 Mayıs tarihleri arasında yaptı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10.600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı.



    Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti. Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanamsı bekleniyor.

        30. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar ön başvuru sonuçlarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenecekler. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.
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        Haberler Haberler 30.Dönem POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI! Nereden bakılır? POMEM (pa.edu.tr) 10.600 polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
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