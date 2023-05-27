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    • Haberler
    • 27.05.2023 12:54
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    • 27.05.2023 13:08
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    OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI YSK 2023? Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, cezası ne kadar, kaç TL? Oy kullanmazsak ne olur?

    Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu noktada seçimlerde oy kullanmanın zorunlu olup olmadığı merak edilmeye başlandı. İnternet arama motorlarında ''Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, suç mu? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? Oy kullanmazsak ne olur?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte YSK oy kullanmamanın cezası ve diğer detaylar...

    OY KULLANMAMANIN CEZASI YSK 2023!

    Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmamak suç mu şeklindeki sorular, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala sıkça araştırılmaya başlandı. 2. tura kalan seçimlerde çeşitli nedenlerle oy kullanamayacak olan vatandaşlar oy kullanmama cezası var mı, ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Oy verme süreci saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek. Peki Oy kullanmazsak ne olur?

    OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI YSK 2023?

    Vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

    OY KULLANMAMA CEZASI 2023

    2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

    Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

        2023 SEÇİM YASAKLARI

        Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

        Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

        Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

        Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

        Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
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        Haberler Haberler OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI YSK 2023? Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, cezası ne kadar, kaç TL? Oy kullanmazsak ne olur?
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