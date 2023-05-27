OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI YSK 2023? Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, cezası ne kadar, kaç TL? Oy kullanmazsak ne olur?

Seçimde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmamak suç mu şeklindeki sorular, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala sıkça araştırılmaya başlandı. 2. tura kalan seçimlerde çeşitli nedenlerle oy kullanamayacak olan vatandaşlar oy kullanmama cezası var mı, ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Oy verme süreci saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek. Peki Oy kullanmazsak ne olur?
OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI YSK 2023?
Vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
OY KULLANMAMA CEZASI 2023
2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.
Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.